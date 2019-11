In Köln gibt es Widerstand gegen ein für heute Abend geplantes Konzert des umstrittenen Rappers Kollegah.

Bürgermeister Wolter von den Grünen erklärte, er finde es beschämend, dass das "E-Werk" diesem Rapper mit seinen menschenverachtenden Texten eine Bühne biete. Der Veranstalter sollte den Auftritt absagen. Der Vorsitzende der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Wilhelm, sieht das ähnlich. Durchgängig propagiere Kollegah mit seinen Texten Antisemitismus, Homophobie und Gewalt gegen Frauen. Zudem rufe er auch zum Hass gegen Menschen auf, die sozial im Abseits stünden.



Der Kölner Stadtdechant Kleine hatte sich bereits in der vergangenen Woche gegen den Auftritt ausgesprochen und betont, man dürfe keine Rücksicht auf vermeintliche künstlerische Freiheiten nehmen, zumal Rapper wie Kollegah großen Einfluss auf Jugendliche hätten. Sollte das Konzert stattfinden, haben für heute Abend verschiedene Gruppen vor dem Veranstaltungsgebäude in Köln Proteste angekündigt.



Die Stadt Rastatt hatte bereits ein Konzert des Rappers abgesagt, das für vergangenen Samstag geplant war.



Kollegah war 2018 gemeinsam mit seinem Musikerkollegen Farid Bang bei der Verleihung des Musikpreises "Echo" in die Kritik geraten. Ihnen wurde Antisemitismus vorgeworfen. In einem Liedtext der Rapper heißt es etwa: "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen." Auch die Jury und der ausrichtende Bundesverband Musikindustrie wurden kritisiert. Daraufhin beschloss der Verband, den "Echo" abzuschaffen.