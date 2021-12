Der 1. FC Köln hat sich gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt. (picture alliance/dpa)

Bereits am Nachmittag hatte der SC Freiburg Bayer Leverkusen mit 2:1 besiegt.

Damit geht der SC Freiburg als Dritter hinter Bayern München und Borussia Dortmund ins neue Jahr. Noch nie zuvor in seiner Geschichte stand der Club zur Saisonhälfte so weit oben.

