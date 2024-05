Fußball-Bundesliga

Köln steigt ab, Bochum in Relegation - Rekord für Leverkusen

Der 1. FC Köln steigt aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Mannschaft verlor am letzten Spieltag in Heidenheim 1:4. Bochum rutschte nach einer 1:4-Niederlage in Bremen auf den drittletzten Tabellenplatz ab und muss in die Relegation.