Vor dem Kölner Amtsgericht ist ein 24-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er bei einer AfD-Veranstaltung absichtlich mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren ist.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung sowie Unfallflucht wurde der Jurastudent zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Der Vorfall ereignete sich im April 2019 im Kölner Stadtteil Kalk. An einer Ampel rammte der Mann mit seinem Auto in langsamem Tempo einen Rollstuhlfahrer und dessen Begleiter. Diese hatten zuvor Anti-AfD-Parolen in seine Richtung gerufen. Der Autofahrer betonte, er habe aus Notwehr gehandelt. Ein 32-Jähriger war bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden.

