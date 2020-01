In Köln haben erneut Demonstrationen im Zusammenhang mit dem satirischen "Umweltsau"-Lied des WDR stattgefunden.

Hunderte Menschen nahmen an einer Kundgebung der Organisation "Köln gegen Rechts" teil. In Berichten ist von rund 1.500 Teilnehmenden die Rede. Die Aktion trägt den Namen "Kein Einknicken vor Hass und Hetze - Klare Kante gegen Rechts". Aufgerufen hatte unter anderem die Gewerkschaft Verdi. Auf Seiten der Kritiker des Videos war von rund 30 Teilnehmenden die Rede. Als Organisatoren traten nach Angaben des Evangelischen Pressedienstes und weiterer Medien rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen auf. Die AfD ist Berichten zufolge mit einem Stand vor Ort. Augenzeugen berichteten von Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.



In Baden-Baden gibt es Demonstrationen vor dem SWR. Nach Angaben von SWR-Journalistin hatte die AFD zu den Protesten aufgerufen. Auch hier formierten sich Gegendemonstrationen.

Buhrow weist Vorwürfe zurück

Hintergrund ist ein Lied, das der WDR-Kinderchor gesungen hatte. Darin heißt es, eine fiktive Oma sei eine "Umweltsau", sie fahre gerne Motorrad, SUV und mache Kreuzfahrten. Nach Kritik im Internet, der zum Teil von Rechtsextremen orchestriert worden war, löschte WDR 2 das Video. Der Intendant des Senders, Buhrow, entschuldigte sich mehrfach öffentlich.



In der aktuellen Ausgabe des Magazins "Der Spiegel" wies er den Vorwurf zurück, vor rechten Kreisen eingeknickt zu sein. Der WDR habe durchaus die Mechanismen der rechten Mobilisierung im Internet erkannt, sagte er dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Daneben habe es aber auch eine echte, nicht gesteuerte Empörung von ansonsten wohlmeinenden Hörern gegeben.

Redakteursversammlung beim WDR

Zuvor hatte die Redakteursvertretung des WDR in einem internen Schreiben deutliche Kritik an Buhrow geübt. Man sei fassungslos darüber, dass er Redakteurinnen und Redakteuren in den Rücken falle, statt ihnen in Zeiten inszenierter Empörungswellen gegen den WDR und den Öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Rücken zu stärken, heißt es darin. Damit sei die innere Rundfunkfreiheit verletzt worden. Für Dienstag ist nun eine Versammlung der Mitarbeitenden geplant. Daran wird laut WDR auch der Intendant selbst teilnehmen.