Fußball-Bundesliga

Köln und Mönchengladbach torlos, Bremen - Hoffenheim 1:2

Der 1. FC Köln ist in der Fußball-Bundesliga auch im sechsten Spiel in Serie sieglos geblieben, hat aber einen Punkt im Derby gegen Borussia Mönchengladbach erkämpft. Fünf Tage nach der Transfersperre durch den Weltverband FIFA trennte sich Köln am Sonntag zu Hause mit 0:0 vom rheinischen Rivalen.

02.04.2023