Die AfD ist erneut mit dem Versuch gescheitert, dem Verfassungsschutz durch einen sogenannten Hängebeschluss im laufenden Eilverfahren bis auf Weiteres bestimmte Äußerungen zu untersagen.

Das Kölner Verwaltungsgericht lehnte den Erlass eines solchen Beschlusses laut einer Mitteilung ab. Dabei ging es um die mögliche Einstufung der Partei als Verdachtsfall. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte in dem Verfahren zuvor so genannte Stillhaltezusagen abgegeben. Für den Erlass habe das Gericht daher keine Notwendigkeit gesehen, hieß es in der Mitteilung.



(Az. 13 L 105/21)

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.