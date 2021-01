Die Videoüberwachung des Breslauer Platzes hinter dem Kölner Hauptbahnhof muss vorerst eingestellt werden.

Das entschied das Verwaltungsgericht Köln und gab damit dem Eilantrag eines Bürgers statt. Als Konsequenz aus der Kölner Silvesternacht von 2015/2016 überwachte die Polizei mit fest installierten Videokameras Bereiche vor dem Hauptbahnhof und am Dom sowie die Kölner Ringe. 2019 wurde die Überwachung auf den Breslauer Platz ausgeweitet, mit der Begründung, es handele sich um einen Kriminalitätsschwerpunkt.



Der klagende Bürger sah sich durch die Kameraaufzeichnungen in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Zudem führte er an, dass der Breslauer Platz kein krimineller Hotspot sei. Ein Vergleich der verfügbaren Zahlen zur Straßenkriminalität mit dem übrigen Stadtgebiet zeige, dass dort nur 0,2 Prozent aller derartigen Delikte im Stadtgebiet begangen würden.



(Az.: 20 L 2340/19)

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.