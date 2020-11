Der Kölner Kardinal Woelki will das von ihm zurückgehaltene Missbrauchsgutachten einzelnen Personen zugänglich machen.

Dies werde für interessierte Einzelpersonen, insbesondere Betroffene oder Journalisten möglich sein, teilte das Erzbistum Köln mit. Allerdings soll das erst nach der Veröffentlichung des von Woelki in Auftrag gegebenen neuen Gutachtens geschehen.



Woelki hatte ursprünglich eine Untersuchung bei der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl in Auftrag gegeben, wegen rechtlicher Bedenken aber nicht veröffentlicht. Bereits bekannt geworden ist, dass darin der Hamburger Erzbischof Heße - früher Personalchef im Erzbistum Köln - kritisch beurteilt wird. Das anschließend neu in Auftrag gegebene Gutachten zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester soll im März fertig werden.

