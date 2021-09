Zwölfeinhalb Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist am Nachmittag der Neubau eröffnet worden.

Das historische Archiv und das rheinische Bildarchiv der Stadt wurden von Oberbürgermeisterin Reker nach viereinhalb Jahren Entstehungszeit eingeweiht. Archiv-Leiterin Bettina Schmidt-Czaia sagte, es sei ein offenes Haus für alle Bürger und historisch Interessierten entstanden. Das neue Gebäude bietet Platz für 50 Regalkilometer Archivalien. Es sind Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen geplant.



Das Gebäude befindet sich in einem anderen Stadtteil als das frühere Archiv. Dessen Einsturz am 3. März 2009 gilt als die größte Baukatastrophe in der Kölner Nachkriegsgeschichte. Ursache waren Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Strecke. Bei dem Unglück kamen zwei Menschen ums Leben. Es entstand ein Schaden in Milliardenhöhe. Die Instandsetzung der Dokumente dauert voraussichtlich noch 30 Jahre, so die Archiv-Leiterin.

