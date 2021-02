Nach den Skandalen rund um den Kölner Kardinal Woelki übt die Mitgründerin der Bewegung Maria 2.0, Lisa Kötter, Kritik an der Aufarbeitung innerhalb der Kirche.

Deren Umgang mit den Skandalen zeige genau, wie das System der katholischen Kirche funktioniere, sagte Kötter im Deutschlandfunk. Es gehe um Macht, Geld und Einfluss. Was in Köln derzeit geschehe, entblöße nur "das hässliche Gesicht der Kirche". Denn es sei nicht nur Kardinal Woelki, der mauere. Ein Neuanfang bei Aufarbeitung könne nur durch die Erschütterung des ganzen Systems gelingen, so Kötter.



Doch dies wäre "ein absoluter Machtverlust derer, die jetzt Macht haben", machte Kötter deutlich. Dabei ginge es auch um unglaublich viel Geld: "In Deutschland haben Bischöfe Macht und Geld und Einfluss zu verlieren." Die Kirche verharre weiter in einem monarchischen System des 19 Jahrhunderts.



Zuletzt hatte der Vatikan Woelkis Verhalten bei der Aufklärung von Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln verteidigt. Kritiker werfen dem 64-Jährigen vor, die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum zu verschleppen.

