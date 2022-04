Musikfestival "c/o pop" in Köln wieder mit Publikum (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Als Höhepunkt des fünftägigen Musikfestivals gilt ein Konzert der österreichischen Popband "Bilderbuch" am Mittwochabend in der Kölner Philharmonie. Im Fokus stünden jedoch insbesondere vielversprechende Talente und nationale Newcomer, sagte "c/o pop"-Geschäftsführer Oberhaus der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Straßenfestival im Kölner Stadtteil Ehrenfeld werden laut Oberhaus am Samstag und Sonntag zahlreiche Shows und Aktionen gratis zu erleben sein.

