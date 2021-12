Der Kölner Karneval vor Corona (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Es gehe dabei um die Proklamation des Dreigestirns und des Kinderdreigestirns sowie alle im Rundfunk übertragenen Sitzungen, heißt es in einer Mitteilung. Stattdessen werde an Alternativen ähnlich wie in der vergangenen Karnevalssaison gearbeitet. Als Beispiel werden unter anderem Fernsehfilme und Videobotschaften genannt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich das Festkomitee mit Ministerpräsident Wüst auf eine Absage von karnevalistischen Veranstaltungen in Innenräumen geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.