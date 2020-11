Mit Sylvain Cambreling dirigierte einer der profiliertesten Anwälte der Moderne Werke von Charles Ives und Hector Berlioz. Eine atmosphärisch dichte, sinfonische Reise durch New England und Italien erlebten alle, die das Konzert per Live-Stream verfolgten. Antoine Tamestit, einer der überragenden Bratschisten unserer Zeit, spielte die Solopartie in Berlioz‘ "Harold en Italie", dieser klingenden Autobiografie eines romantischen Träumers und vagabundierenden Künstlers.

Hector Berlioz

"Les Francs-Juges". Ouvertüre

"Harold en Italie". Sinfonie in vier Teilen mit obligater Viola

Charles Ives

Three Places in New England

Antoine Tamestit, Viola

Gürzenich-Orchester Köln

Leitung: Sylvain Cambreling

Aufnahme vom 10.3.2020 aus der Kölner Philharmonie