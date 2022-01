Das Kölner Gesundheitsamt - laut Gesundheitsdezernent Harald Rau hatte man hier auch über die Feiertage Vertrauen in die eigenen Daten (picture alliance/dpa)

Rau sagte im Deutschlandfunk, das Kölner Gesundheitsamt habe die Kontaktverfolgung nicht aufgegeben. Angesichts vieler Fälle gerate man jedoch ins Hintertreffen. Am Sonntag seien 740 weitere positive Testergebnisse in der Millionenstadt aufgetreten. Personell sei man derzeit noch relativ gut aufgestellt, befürchte jedoch stärkere Ausfälle, wenn viele Mitarbeitende gleichzeitig erkrankten. Für diesen Fall würden Notfallpläne erarbeitet. Rau sagte, angesichts der Lage in den Nachbarländern befürchte er, dass Deutschland noch nicht die volle Dynamik der Omikron-Welle erreicht habe. Auch in Köln werde Omikron allmählich zur dominierenden Variante. Deshalb habe das Gesundheitsamt die kurz vor Weihnachten begonnene Typisierung aller positiver PCR-Tests inzwischen wieder eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.