Bei dem Brandanschlag und der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof Mitte Oktober hat es sich nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft nicht um einen islamistischen Anschlag gehandelt.

Dieser Verdacht habe sich bei den Ermittlungen gegen den tatverdächtigen 55-jährigen Syrer nicht erhärtet, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Der Generalbundesanwalt gab daher das Ermittlungsverfahren an die Kölner Staatsanwaltschaft ab.



Der Täter hatte am 15. Oktober in einem Schnellrestaurant eine brennbare Flüssigkeit angezündet und eine Verpuffung ausgelöst. Dabei wurde eine Jugendliche schwer verletzt. Anschließend nahm der Mann in einer benachbarten Apotheke eine Angestellte als Geisel und versuchte sie anzuzünden. Ein Spezialkommando der Polizei griff ein und verletzte den Geiselnehmer durch Schüsse schwer.