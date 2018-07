Nur Wenige wissen, dass in Köln der Otto-Motor erfunden wurde, der weltweit die Hälfte aller Autos in Bewegung setzt. In Köln mischten Parfumeure frühzeitig Duftwässer von Weltruf, hier spiegelte das Schicksal von Konzernen wie Felten & Guillaume die Auf- und Abschwünge der europäischen Industrie. Kommen Sie mit auf eine Reise durch das Stadtgebiet zu den oftmals verdrängten Seiten der Kölner Geschichte.