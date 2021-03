Das Erzbistum Köln stellt am Vormittag das neue Rechtsgutachten zur Verantwortung von Bischöfen, Generalvikaren und weiteren Führungskräften im Missbrauchsskandal vor.

Kardinal Woelki hatte ein erstes Gutachten unter Verweis auf rechtliche Bedenken nicht veröffentlicht. Dafür war er massiv kritisiert worden. Erstmals sollen auch Verantwortliche benannt werden. Gegen Woelki selbst und den Hamburger Erzbischof Heße, der früher in Köln tätig war, gibt es Vertuschungsvorwürfe. Woelki hat angekündigt, das Gutachten nach der Veröffentlichung mit den Gremien des Bistums zu diskutieren und unter Umständen personelle Konsequenzen zu ziehen.



Der Strafrechtler Gercke, der das neue Gutachten erstellt hat, teilte mit, er habe die Ergebnisse noch vor der heutigen Veröffentlichung an die Kölner Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Schon während der Untersuchungsphase in den vergangenen Monaten habe es einen stetigen Austausch mit der Strafverfolgungsbehörde gegeben. Gercke sollte auf Grundlage von Akten und Anhörungen klären, ob und in wieweit sich Funktionäre und Geistliche des größten deutschen Bistums etwas zuschulden kommen ließen.

