Eigentlich war ein Rosenmontagsfest gesplant, dies wird in Köln aber zur Friedensdemonstration. (picture alliance/ dpa)

Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Geplant war ein Umzug der Persiflagewagen im Rheinenergiestadion. Der traditionelle Rosenmontagszug war wegen der Corona-Pandemie schon zuvor abgesagt worden.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte zum heutigen Auftakt des Straßenkarnevals mit einer Schweigeminute der Menschen in der Ukraine gedacht. Angesichts der russischen Aggression sei ihr am heutigen Weiberfastnachtstag jedoch nicht zum Feiern zumute, sagte sie. Anderenorts wie beispielsweise in Saarbrücken wurde der traditionelle Rathaussturm wegen des "Kriegs mitten in Europa" abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.