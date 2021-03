Kölner Kongress 2021 Spekulativer Wissenschaftsjournalismus am Beispiel von "Die Maschine"

Wissenschaftsjournalismus berichtet häufig von gestern und heute. Wie aber gelingt ein spekulativer Journalismus, der den Blick auf das Morgen richtet? Der Wissenschaftsjournalist Thomas Reintjes erzählt am New Yorker Hafen, was spekulativen Journalismus von Science-Fiction unterscheidet.

Von Thomas Reintjes