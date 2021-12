Er habe den Eindruck, dass der Weckruf der Wissenschaft bei der Politik angekommen sei, sagte der Professor am Kölner Universitätsklinikum im Deutschlandfunk. Jetzt seien Pragmatismus und schnelles Handeln gefragt. Man dürfe sich angesichts der aktuellen Lage nicht in Diskussionen über die Notwendigkeit der Einschränkungen verzetteln. Vielen Menschen in Deutschland sei mittlerweile die Dramatik der vierten Welle bewusst, die Impfbereitschaft steige. In dieser Situation sollte wirklich jede Person, die impfen könne, eingesetzt werden.