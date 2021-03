Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, hat das Ergebnis des neuen Gutachtens im Erzbistum Köln als erschreckend bezeichnet. Zugleich nannte er das Papier einen wichtigen von vielen weiteren Mosaiksteinen bei der Aufarbeitung. Die Untersuchung des Strafrechtlers Gercke befasst sich mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch Kleriker im Bistum zwischen 1975 und 2018.

Rörig betonte, nun müsse zügig eine Kommission unter Beteiligung von Betroffenen und Experten gebildet werden. Er würde es begrüßen, wenn sich das Erzbistum Köln an die Spitze der unabhängigen Aufarbeitung setzen würde.

Mehr als 300 Opfer

Dem Gutachten zufolge gab es im untersuchten Zeitraum Übergriffe von 202 Beschuldigten, davon knapp zwei Drittel Kleriker. Die Zahl der Opfer beläuft sich auf 314. Dabei handelt es sich überwiegend um sexuellen Missbrauch von unter 14-jährigen Jungen.



Woelki selbst - der das Gutachten in Auftrag gegeben hatte - wird darin entlastet. Woelkis Vorgänger, Kardinal Meissner, werden mit 24 die meisten Pflichtverstöße zur Last gelegt. Meisner soll gegen die Aufklärungs-, Meldungs-, Sanktions-, Verhinderungspflicht und die Pflicht zur Opferfürsorge verstoßen haben. Der amtierende Hamburger Erzbischof Heße soll in seiner Zeit als Leiter der Abteilung Seelsorge und Personal im Erzbistum Köln sieben Mal seine Pflichten verletzt haben, darunter zählten die Gutachter fünf Verstöße gegen die Aufklärungspflicht. Auch dessen Vorgänger Höffner und den Generalvikaren Schwaderlapp und Feldhoff wurden Vergehen nachgewiesen.



Woelki entband daraufhin Weihbischof Schwaderlapp sowie den Offizial Assenmacher von ihren Aufgaben. Schwaderlapp räumte mittlerweile im Umgang mit den Missbrauchsfällen Versagen ein. Er sagte, er habe Papst Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten.

"Passivität der Politik"

Die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" bezeichnete das Gutachten als "Freispruch" für Kardinal Woelki. Sprecher Katsch sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur: "Was man bestellt hat, hat man bekommen". Das Gutachten kläre weder moralische noch kirchenrechtliche Fragen. Katsch kritisierte zudem, dass die Perspektive der Betroffenen für die Erstellung des Gutachtens keine Rolle gespielt habe. Das Gutachten sei kein Ersatz für Aufarbeitung, so Katsch. Diese müsse erst noch geschehen. Im Deutschlandfunk hatte Katsch zudem die Passivität der Politik kritisiert und den Aufklärungswillen der Kirche angezweifelt. Das System der Vertuschung dauere bis heute an.

"Machtstrukturen grundlegend verändern"

Katholische Frauenverbände sehen das neue Gutachten über den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln als Beleg für dringende Reformen. In einer Erklärung heißt es, eine rein juristische Begutachtung reiche nicht aus. Die Betroffenen von sexualisierter Gewalt müssten im Mittelpunkt stehen und die Machtstrukturen in der katholischen Kirche grundlegend verändert werden. Die Erklärung wird getragen von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, dem Katholischen Deutschen Frauenbund und der Initiative Maria 2.0. Die Verbände betonen, die Kirche sei nicht in der Lage, Straftaten und deren Vertuschung selbst aufzuklären.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.