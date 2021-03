Das neue Gutachten zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln listet 313 Opfer von Missbrauch auf - Erzbischof Woelki wird entlastet und zieht personelle Konsequenzen. Die Untersuchung des Strafrechtlers Gercke, die Woelki selsbt in Auftrag gegeben hatte, befasst sich mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch Kleriker im Bistum zwischen 1975 und 2018. Gercke erklärte, dass die Mehrzahl auch lange zurückliegender Vorfälle erst seit 2010 gemeldet worden sei.

Es habe sich überwiegend um sexuellen oder schweren sexuellen Missbrauch von unter 14-jährigen Jungen gehandelt. Der Jurist bezeichnete das mehr als 800 Seiten umfassende Gutachten als ersten Teil einer Aufarbeitung der Vorwürfe und empfahl weitere Untersuchuchungen zum Beispiel durch Kriminologen. Die Akten des Bistums hätten erhebliche Mängel aufgewiesen und seien lückenhaft gewesen. Gercke betonte außerdem, dass das Gutachten auf Basis von Akten und Befragungen von Kirchenvertretern erfolgt sei.



Vorab war das Gutachten bereits der Staatsanwaltschaft zugestellt worden. Ein erstes Gutachten hatte der Kölner Erzbischof Woelki unter Verweis auf rechtliche Bedenken und methodische Mängel zurückgehalten.

Verstorbener Kardinal Meisner belastest

Das neue Gutachten belastet einige Kirchenvertreter deutlich - etwa den verstorbenen Kardinal Meisner. Dieser soll in seiner Zeit als Erzbischof von Köln 24 Mal gegen Kirchenrecht verstoßen haben, wie Gercke am Donnerstag bei der Veröffentlichung seines Gutachtens mitteilte. Die Pflichtverletzungen beziehen sich nach seinen Erkenntnissen auf 14 in den Akten des Erzbistums dokumentierte Missbrauchsfälle. Meisner soll gegen die Aufklärungs-, Meldungs-, Sanktions-, Verhinderungspflicht und die Pflicht zur Opferfürsorge verstoßen haben.



Der amtierende Hamburger Erzbischof Heße soll in seiner Zeit als Leiter der Abteilung Seelsorge und Personal im Erzbistum Köln sieben Mal seine Pflichten verletzt haben, darunter zählten die Gutachter fünf Verstöße gegen die Aufklärungspflicht. Auch dessen Vorgänger Höffner und den Generalvikaren Schwaderlapp und Feldhoff wurden Vergehen nachgewiesen. Woelki entband daraufhin Weihbischof Schwaderlapp sowie den Offizial Assenmacher von ihren Aufgaben. Ingesamt listet das Gutachten massive Pflichtverletzungen durch acht Verantwortungsträger sowie 243 Beschuldigte auf.

Keine direkten Vorwürfe an Woelki

Der derzeitige Kölner Erzbischof Kardinal Woelki soll seine Pflichten im Umgang mit Missbrauchsfällen in keinem Fall verletzt haben. Auch die massive Kritik an der Aufarbeitung im Kölner Erzbistum wollte der Strafrechtler nicht teilen: Dort sei das erste Gutachten unter allen deutschen Bistümern in Auftrag gegeben worden, das konkrete Pflichtverletzungen von Geistlichen und Verantwortungsträgern aufarbeite und diese auch namentlich benenne, sagte Gercke. Insofern "wundert es ein wenig, dass man sich mit dem Vorwurf der Verschleppung gerade das Bistum Köln zur Zielscheibe macht".

"Passivität der Politik"

Vor der Veröffentlichung der neuen Erkenntnisse hatte die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" eine unabhängige Aufarbeitung der Vorwürfe gefordert. Deren Sprecher Katsch sagte im Deutschlandfunk, er blicke mit Skepsis auf das neue Gutachten. Dem Kölner Erzbischof Woelki warf er ein unverzeihliches Handeln vor, der Politik Passivität bei der Aufdeckung der Missbrauchsfälle. Katsch betonte, er hoffe zwar, dass die Untersuchung Strukturen und Verantwortliche benenne, zugleich zweifle er am Aufklärungswillen der Kirche. Das System der Vertuschung dauere bis heute an.

Thierse: Aufklärung ist "verdammte Pflicht"

Für den früheren Bundestagspräsidenten Thierse endet die Verantwortung der katholischen Kirche nicht bei dem Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch. "Die katholische Kirche hat die verdammte Pflicht, so radikal aufzuklären, wie nur möglich ist", sagte der SPD-Politiker der ARD. Außerdem fügte das Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken hinzu, die Kirche müsse angesichts dieser Erschütterung anders werden. Konkret forderte er eine weiblichere, weniger hierarchische und transparentere Kirche, schränkte aber ein: "Das wird ein mühsamer Prozess bei einer 2.000 Jahre alten Institution."

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.