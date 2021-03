Seit dem 4. Jahrhundert sind in der Liturgie der Westkirche so genannte Responsorien nachgewiesen, Wechselgesänge zwischen einem Vorsänger und der Gemeinde. Besonders viele Responsorien gibt es zu den Tagen am Ende der Karwoche.

Für ihr Programm "Call and Response" wählten die Kölner Vokalsolisten Werke von Thomas Tallis, Carlo Gesualdo di Venosa und Tomas Luis de Victoria aus und kombinierten sie mit neuen Stücken von Catalina Rueda und Frank Stanzl.

Deren Kompositionen traten in der romanischen Kölner Kirche St. Andreas in einen spannungsvollen Dialog mit Motetten und Lamentationen aus dem 16. Jahrhundert.

zamus - Kölner Fest für Alte Musik

Thomas Tallis

Lamentations of Jeremiah, Teil 1 und 2

Carlo Gesualdo di Venosa

In monte Oliveti

Ecce vidimus eum

Tomas Luis de Victoria

aus: Lamentationes Ieremiah

Vau. Et egressus est

Iod. Manum suam

aus: Officium Hebdomedae Sanctae

Eram quasi agnus

Judas, mercator pessimus

Catalina Rueda

Staub (UA)

Frank Stanzl

klag lied (UA)

Kölner Vokalsolisten

Aufnahme vom 11. November 2020 in der Kirche St. Andreas, Köln