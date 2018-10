Jordanien will zwei Grenzgebiete zurück, die es Israel im Rahmen des Friedensvertrages von 1994 auf bestimmte Zeit überlassen hat.

Man habe das Nachbarland darüber informiert, dass die Übereinkunft nicht verlängert werde, erklärte König Abdullah II. der örtlichen Nachrichtenagentur Petra zufolge. Israels Ministerpräsident Netanjahu antwortete auf die Forderung, er wünsche eine Verlängerung der Nutzungsrechte und werde darüber mit Jordanien verhandeln.



Die Vereinbarung über die Grenzgebiete, die israelische Bauern großteils landwirtschaftlich nutzen, galt für eine Dauer von 25 Jahren. Sie hätte sich automatisch verlängert, wenn keine der beiden Parteien sie ein Jahr vor Ablauf des Abkommens aufkündigt. Die Frist dafür wäre in wenigen Tagen ausgelaufen.



Hintergrund der Entscheidung ist offenbar innenpolitischer Druck, die Gebiete wieder unter volle jordanische Souveränität zu stellen. Am Freitag forderten Demonstranten in Amman, den gesamten Friedensvertrag aufzukündigen.