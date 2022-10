Schüsse in thailändischer Kindertagesstätte (Uncredited / TPBS / AP / dpa / Uncredited)

Zusammen mit Königin Suthida besuchte er das Krankenhaus, in dem die Verletzten behandelt werden. An öffentlichen Gebäuden im gesamten Land wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt, auch an der deutschen Botschaft in Bangkok.

Der Täter, ein 34-jähriger Ex-Polizist, hatte in einer Kindertagesstätte um sich geschossen. Die meisten der Opfer sind Kinder. Der Mann tötete zudem seine Frau, seinen Sohn und sich selbst. Das Massaker war eine der schwersten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte Thailands und hat weltweit Bestürzung ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.