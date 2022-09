Nach dem Tod der Queen

Der britische König Charles III. hat seine Rede im walisischen Regionalparlament zum Teil in der Landessprache gehalten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Matthews)

Er traf zusammen mit seiner Frau Camilla in der walisischen Hauptstadt Cardiff ein, wo sie an einem Gottesdienst teilnahmen. Im Anschluss besuchte er das walisische Regionalparlament, wo er eine Rede abwechselnd auf Englisch und in der Landessprache hielt. Dabei betonte Charles die besondere Zuneigung seiner gestorbenen Mutter zu dem Teil Großbritanniens.

In Wales gibt es Kritik am Königshaus, weil nach Charles nun sein ältester Sohn William den Titel "Prince of Wales" trägt. Viele Waliser sind der Ansicht, der Titel müsse von Walisern getragen oder komplett abgeschafft werden.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.