Staatsbesuch

Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla will er das Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied" besuchen. Es erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden, um ihnen das Leben zu retten. Das Königspaar reist zudem ans Mahnmal St. Nikolai, das an die Opfer der alliierten Bombenangriffe im Kontext des NS-Vernichtungskrieges erinnert. Im Hafen will sich der britische Monarch über den Einsatz klimafreundlicher Technologien informieren. Gestern hatte er eine Rede im Bundestag gehalten. Er sprach als erster Monarch überhaupt zu den Abgeordneten.

In seiner Rede hob er unter anderem die besondere Bedeutung der britisch-deutschen Freundschaft hervor.

