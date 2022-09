Großbritannien

König Charles III.: Stelle mein Leben in den Dienst des Volkes

Der neue britische König Charles III. hat in seiner ersten Rede an die Nation angekündigt, so wie seine Mutter der Nation lebenslang zu dienen. Elizabeth II. sei Vorbild und Inspiration gewesen, sagte Charles in einer Fernsehansprache. Sie habe vieles für ihre Pflicht geopfert.

10.09.2022