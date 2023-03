Staatsbesuch

König Charles III wird in Berlin mit militärischen Ehren empfangen

Der britische König Charles III. beginnt heute in Berlin einen dreitägigen Staatsbesuch. Nach seinem Amtsantritt im September vergangenen Jahres ist es die erste Auslandsreise des Monarchen. Der König wird am Nachmittag nach einem Empfang am Flughafen als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt.

29.03.2023