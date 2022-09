König Charles der Dritte (John Sibley/Reuters Pool/AP/dpa)

Er bedankte sich und stellte die Bedeutung des Parlaments heraus. Dieses sei das lebende und atmende Instrument der britischen Demokratie, sagte Charles in Westminster Hall.

In der schottischen Hauptstadt Edinburgh nehmen heute tausende Menschen Abschied von der gestorbenen Königin. Ihr Sarg wird am Nachmittag in einem Trauerzug durch die Innenstadt zur Kathedrale St. Giles gefahren. An der dortigen Trauerfeier nimmt auch die königliche Familie teil. Das offizielle Staatsbegräbnis findet dann am 19. September in London statt.

