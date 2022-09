Die britische Königin Elisabeth II. ernannte Liz Truss zur neuen Premierministerin. (AP / Jane Barlow)

Liz Truss ist nach Margaret Thatcher und Theresa May die dritte Frau auf dem Posten der Regierungschefin. Zuvor hatte die Queen das Rücktrittsgesuch des bisherigen Premierministers Johnson angenommen, der ebenfalls nach Balmoral gereist war.

Am Vormittag hatte sich Johnson in London offiziell vor seinem Amtssitz in der Downing Street verabschiedet. Dabei forderte er die regierende Konservative Partei auf, ihre Streitigkeiten beizulegen, um die aktuelle Energiekrise zu bewältigen. Er wünschte seiner Nachfolgerin an der Parteispitze, Truss, Glück und sicherte ihr seine volle Unterstützung zu.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, McAllister, sieht Truss vor großen Herausforderungen. Die neue Vorsitzende der Tories müsse eine stabile Regierung bilden und die konservative Partei einen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Hinzu komme die schlimmste Wirtschaftskrise in Großbritannien seit 60 Jahren. Truss werde ein Entlastungspaket für kleinere und mittlere Einkommen vorlegen müssen.

Truss hatte sich in einer Abstimmung unter den Mitgliedern der konservativen Partei gegen den Mitbewerber, den früheren Finanzminister Sunak, durchgesetzt. Als neue Vorsitzende der regierenden Tories stand ihr damit auch das Amt der Premierministerin zu.

