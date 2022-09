Queen Elizabeth II. ist mit 96 Jahren gestorben. (AFP / FRANK AUGSTEIN)

Sie starb am Abend im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Buckingham-Palast mitteilte . Am Nachmittag waren bereits mehrere Mitglieder der Königsfamilie nach Balmoral gereist. Zuvor war der Gesundheitszustand der Queen als besorgniserregend bezeichnet worden. Am Buckingham-Palast in London wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Gebäude, um ihre Anteilnahme auszudrücken. König ist nun automatisch Elizabeths Sohn Charles; er dürfte morgen offiziell in London ernannt werden.

Elizabeth regierte 70 Jahre und damit länger als jedes Oberhaupt der britischen Monarchie. Sie wurde im Jahr 1952 im Alter von 25 Jahren Königin. Elizabeth war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Länder, darunter Kanada, Neuseeland und Australien.

Der neue König Charles der Dritte sprach von einem Moment größter Trauer. In einer Erklärung dankte er für den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Königin entgegengebracht worden seien. Premierministerin Truss erklärte, Großbritannien sei am Boden zerstört. Sie bezeichnete Elizabeth als einen "Fels", auf dem das moderne Großbritannien aufgebaut worden sei.

Andere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt bekundeten ebenfalls ihre Trauer. US-Präsident Biden erklärte, Elizabeth sei mehr als eine Monarchin gewesen. Sie habe eine Ära geprägt. UNO-Generalsekretär Guterres meinte, die britische Königin habe Sicherheit vermittelt in Jahrzehnten tiefgreifenden Wandels. Auch Papst Franziskus äußerte seine Trauer. Bundespräsident Steinmeier würdigte Elizabeth in einem Kondolenzschreiben als prägende Kraft der Zeitgeschichte. Der Bundestag unterbrach am Abend seine Sitzung für eine Gedenkminute, ebenso der UNO-Sicherheitsrat in New York.

