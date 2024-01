König Frederik X. bei seiner Proklamation auf dem Balkon von Schloss Christiansborg, im Hintergrund die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen (Martin Meissner / AP / Martin Meissner)

Die Regierungschefin rief Frederik X. vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg zum neuen König aus. Margrethe unterzeichnete die Abdankungsurkunde. Über hunderttausend Menschen wohnten dem historischen Ereignis in Kopenhagen bei.

Erste Abdankung in Dänemark seit 900 Jahren

Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, den Thron an ihren ältesten Sohn zu übergeben. Als Zeitpunkt dafür wählte sie den 14. Januar - an diesem Datum vor genau 52 Jahren hatte sie ihren Vater nach dessen Tod auf dem Thron beerbt. Dass sie nicht, wie immer wieder versichert, bis zum Lebensende Königin bleiben würde, begründete sie mit ihrer angeschlagenen Gesundheit. Es ist die erste freiwillige Abdankung im dänischen Königreich seit fast 900 Jahren.

Margrethe ist wegen ihrer unkonventionellen und unverblümten Art im Volk äußerst beliebt. Einer Umfrage zufolge sind 82 Prozent der Dänen überzeugt, dass Frederik X. ebenfalls ein guter König wird.

Dänisches Königshaus: repräsentativ und einigend

In Dänemark setzt der amtierende König oder die Königin zwar die Gesetze per Unterschrift in Kraft und berät sich auch regelmäßig mit der Regierung. Die Rolle der Monarchie ist dort aber vor allem repräsentativer Art. Gesellschaftlich hat das Königshaus jedoch eine wichtige einigende Funktion.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.