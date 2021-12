König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia. (picture alliance/Royal Press Europe/dpa/Albert Nieboer)

Dies gab der niederländische Ministerpräsident Rutte in einem Brief an das Parlament bekannt. Darin heißt es, König Willem-Alexander habe ihn nach reiflicher Überlegung darüber informiert, dass die Feier keine gute Idee gewesen sei. Die Prinzessin hatte ihren 18. Geburtstag laut Medienberichten mit 21 Gästen in einem Park gefeiert. Niederländer dürfen derzeit aber maximal nur vier Gäste über 13 Jahren bei sich zu Hause empfangen. Die Feier war deshalb von Parlamentariern kritisiert worden.

Schon der König selbst hatte in den vergangenen Monaten mehrfach die Corona-Beschränkungen missachtet und unter anderem die Abstandsregeln nicht eingehalten. Ein Griechenland-Urlaub der königlichen Familie während des Teil-Lockdowns im vergangenen August war nach Kritik abgebrochen worden.

