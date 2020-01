Die britische Königin Elizabeth die Zweite hat die Konsequenzen aus dem Rückzug ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus der ersten Reihe des Königshauses bekanntgegeben.

Wie der Buckingham-Palast in London mitteilte, werden sich die beiden vom Frühjahr an nicht länger "Königliche Hoheit" nennen. Zudem übernehmen sie keine offiziellen Aufgaben für die Königin mehr. Geld für die Renovierung ihres Wohnsitzes Frogmore Cottage in Windsor zahlen Harry und Meghan zurück.



Die Queen hatte bereits am vergangenen Montag den Wunsch der beiden akzeptiert, unabhängiger vom Königshaus zu werden - auch in finanzieller Hinsicht.