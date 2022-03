Bundeswirtschaftsminister Habeck nach seiner Ankunft in Katar (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Der Grünen-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", viele Opec-Staaten seien in Sachen Menschenrechte problematisch. Es gebe aber einen Unterschied zu einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg wie in der Ukraine führe.

Habeck bemüht sich derzeit darum, dass Deutschland seine Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland verringert. Dazu besucht er nach Katar und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor war der Minister in dieser Angelegenheit bereits in Norwegen. Katar ist einer der weltgrößten Exporteure von Flüssiggas. In den Gesprächen in den Emiraten geht es vor allem um grünen Wasserstoff.

"Nächster Winter noch nicht gesichert“

Die Gasversorgung in Deutschland ist für den kommenden Winter nach Einschätzung Habeck noch nicht gesichert. Habeck sagte vor seiner Abreise im Deutschlandfunk , wenn es zu Engpässen kommen sollte, sähen die gesetzlichen Regelungen im Zweifelsfall auch eine Abschaltung von Unternehmen vor. Ein solcher Schritt werde politisch angeordnet – und erst als letztes wären private Haushalte, systemrelevante Kraftwerke und Krankenhäuser betroffen.

In Begleitung einer Wirtschaftsdelegation

Der Grünen-Politiker gab im Deutschlandfunk zu bedenken, dass möglicherweise Lieferketten abreißen würden, wenn bestimmte Branchen wie die chemische Industrie oder die Stahlwerke nicht mehr produzieren könnten. Man bereite sich auf diesen Fall vor, der aber hoffentlich zu verhindern sein werde. Habeck wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

