Vorschlag von Uniper

Ein LNG-Flüssigerdgastanker (imago stock&people)

Wie das Unternehmen mitteilte, könnte für Asien bestimmtes Flüssiggas aus den USA nach Europa umgeleitet werden. Im Gegenzug würden asiatische Kunden von dem in Australien ansässigen Uniper-Kooperationspartners Woodside beliefert. Ein Vorteil des Plans könnte demnach sein, dass das US-Gas schon in Tankschiffen auf dem Atlantik unterwegs ist und damit früher in Europa verfügbar wäre als Gas aus Australien. Diese Variante biete sich etwa bei Engpässen im anstehenden Winter an, heißt es von Uniper weiter.

Außerdem würden so teure und klimaschädliche Transportwege verkürzt. Zum Zeitplan und den möglichen Gasmengen äußerte sich das Energie-Unternehmen zunächst nicht.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.