Die Bundesregierung hat sich betroffen über den Tod eines jungen Mannes in Köthen geäußert und Reaktionen Rechtsextremer auf den Fall scharf verurteilt.

An erster Stelle stünden Trauer und Betroffenheit, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Dass es am Ende des Tages in Köthen, wie ein Video zeige, zu offen nationalsozialistischen Sprechchören gekommen sei, müsse betroffen machen und empören. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden prüft der Staatsschutz die Redebeiträge der Kundgebung auf strafbare Inhalte. Bislang hat die Polizei zehn Anzeigen aufgenommen. Ermittelt werde unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Körperverletzung.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erklärte, er glaube nicht, dass ein zweites Chemnitz drohe, wo es fremdenfeindliche Ausschreitungen gegeben habe. Zudem betonte er, man werde Köthen nicht zugereisten Rechtsextremen überlassen, die versuchten, dieses Thema für sich zu instrumentalisieren.



Gestern Abend hatten sich rund 2.500 Menschen an einer Kundgebung in der Stadt beteiligt, zu der rechte Gruppierungen aufgerufen hatten. Nach Angaben der Polizei prüft der Staatsschutz die Redebeiträge auf strafbare Inhalte. Einer der Redner soll Berichten zufolge von einem - Zitat - "Rassenkrieg gegen das deutsche Volk" gesprochen haben. Ein Korrespondent der französischen Zeitung "Le Monde" veröffentlichte ein Video im Internet, in dem Demonstrationsteilnehmer "Nationalsozialismus jetzt jetzt jetzt!" rufen. In Köthen versammelten sich auch etwa 200 Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus.



Der Deutsche war nach einem Streit mit mehreren Männern aus Afghanistan gestorben. Todesursache war nach offiziellen Angaben Herzversagen. Zwei Afghanen sitzen in Untersuchungshaft. Sie werden der Körperverletzung mit Todesfolge verdächtigt.



Die beiden jungen Männer kamen nach Angaben der Behörden als unbegleitete Minderjährige nach Sachsen-Anhalt, sind aber inzwischen volljährig. Der ältere der beiden Männer sollte laut Stahlknecht schon seit Monaten abgeschoben werden. Das scheiterte aber an der Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen den Mann noch in einem anderen Fall wegen des Verdachts auf Körperverletzung.