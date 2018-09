Nach der fremdenfeindlichen Demonstration gestern im sachsen-anhaltinischen Köthen ermittelt die Bundespolizei gegen mehrere rechtsextreme Teilnehmer.

23 Personen hätten auf der Rückreise im Bahnhof von Magdeburg randaliert, Böller gezündet, rechte Parolen gerufen und Polizisten angegriffen, teilte die Behörde mit.



An der Kundgebung in Köthen hatten rund 1.400 Menschen teilgenommen, an einer gleichzeitigen Gegendemonstration linker Gruppen etwa 850. Hintergrund ist der Tod eines 22-jährigen Deutschen vor rund einer Woche in der Stadt. Er war nach einem Streit mit mehreren afghanischen Flüchtlingen an einem Herzinfarkt gestorben.



Der Innenminister Sachsen-Anhalts, der CDU-Politiker Stahlknecht, kritisierte, an der fremdenfeindlichen Demonstration hätten auch zahlreiche AfD-Vertreter teilgenommen, darunter Abgeordnete. Sie hätten sich so mit den Rechtsextremisten gemein gemacht.