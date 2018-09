Nach einem tödlichen Streit in Köthen hat Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht zu Besonnenheit aufgerufen. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Hintergrund ist der Tod eines 22-jährigen Deutschen. Er war an einer Auseinandersetzung mit mehreren Afghanen beteiligt. Die genauen Todesumstände soll eine Obduktion im Laufe des Tages klären. Anlass und konkrete Umstände des Streits sind demnach noch nicht bekannt.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurden zwei afghanische Staatsbürger wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen. Der Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), sagte MDR Sachsen-Anhalt, bei den Tatverdächtigen handele es sich um einen 18- und um einen 20-Jährigen. Einer sei als Flüchtling anerkannt, der andere habe abgeschoben werden sollen. Die Staatsanwaltschaft ermittele aber noch gegen ihn. Warum, dazu konnte Schulze keine Angaben machen.



Sachen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit der Bürger. Trotzdem bitte er um Besonnenheit. Der Rechtsstaat werde alle Mittel konsequent einsetzen, Justiz und Polizei ermittelten in enger Abstimmung.



Mehrere Gruppen haben in Köthen zu Mahnwachen und Demonstrationen aufgerufen. Die Landeskirche Anhalt hat zu einer Trauerandacht geladen. Kirchenpräsident Joachim Liebig sagte auf dem Karlsplatz in Köthen, die Gebete und Gedanken seien bei dem ums Leben gekommenen Mann und dessen Angehörigen. Zugleich rief er zu Besonnenheit auf. Das schreckliche Ereignis müsse mit Umsicht aufgeklärt werden. Jede politische Instrumentalisierung sei abzulehnen und würde zu einer Eskalation führen, die schreckliche Folgen haben könnte.



In den sozialen Netzwerken rufen rechte Gruppierungen zu einem Trauermarsch am Abend auf. Nach Informationen von "Spiegel Online" ist die Bundespolizei auf dem Weg nach Köthen, unter anderem eine Beweissicherungs- und Festnahme-Hundertschaft, die mit Hubschraubern aus Sankt Augustin bei Bonn geschickt wird.



In einer ersten Reaktion auf Twitter schrieb Linkspartei-Chefin Katja Kipping, ihr Mitgefühl gelte all denen, die ein Familienmitglied, einen Freund, einen Bekannten verloren haben. Möge die Besonnenheit stärker und wirksamer sein als die rassistische Instrumentalisierung.



Die SPD-Politikerin und Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck schrieb ebenfalls auf Twitter: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen." Weiter hieß es, Gewalt sei immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit.