Nach einem tödlichen Streit in Köthen hat Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht zu Besonnenheit aufgerufen.

Hintergrund ist der Tod eines 22-jährigen Deutschen auf einem Spielplatz. Dort soll es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen zwei Deutschen und zwei Afghanen gegeben haben. Die Polizei hat noch in der Nacht zwei Verdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ermittelt in alle Richtungen. Anlass und konkrete Umstände des Geschehens sind demnach noch nicht bekannt.



Landes-Innenminister Stahlknecht sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Rechtsstaat werde alle Mittel konsequent einsetzen. Mehrere Gruppen haben in Köthen zu Mahnwachen und Demonstrationen aufgerufen.