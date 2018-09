In Köthen in Sachsen-Anhalt haben sich am Abend etwa 2.500 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Zwei Pressevertreter seien tätlich angegriffen worden. Gegen zwei Tatverdächtige ist Haftbefehl erlassen worden.

Die Zahl von 2.500 Teilnehmenden teilte das Lagezentrum des Landesinnenministeriums am Abend mit. Viele waren Aufrufen rechter Gruppierungen in sozialen Netzwerken gefolgt. Nach Angaben des Landrats des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), waren aber auch viele Köthener zu der Veranstaltung gekommen. Gegen den Aufmarsch rechter Gruppen protestierten rund 200 Teilnehmende.



Redner auf der Kundgebung sprachen wörtlich von einem "Rassenkrieg gegen das deutsche Volk"; in Sprechchören waren Rufe wie "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zu hören.



Reporter berichteten von einer aggressiven Stimmung. Zwei Pressevertreter seien tätlich angegriffen worden. Der Taz-Journalist Martin Kaul berichtete auf Twitter, er sei geschubst worden, jemand habe versucht, ihm sein Handy abzunehmen. Die Polizei habe ihn aber – so wörtlich – rausgeholt. Buzzfeed Deutschland teilte ebenfalls auf Twitter mit, der Reporter Marcus Engert sei in Köthen angegriffen worden. Er sei von Teilnehmenden erkannt und geschubst worden, sein T-Shirt sei zerrissen worden. "Wir brechen die Berichterstattung auch deshalb jetzt hier ab. Für Pressevertreter wird es im Dunkeln zu gefährlich", so Buzzfeed.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hatte zuvor davor gewarnt, den Tod eines 22-Jährigen in Köthen zu instrumentalisieren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann an Herzversagen gestorben, das nicht im Zusammenhang mit erlittenen Verletzungen stehe. Der Deutsche war zuvor in einen Streit mit mehreren Afghanen verwickelt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Abend Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer sind afghanische Staatsbürger.