Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, fordert von der AfD-Spitze eine Erklärung zu den gemeinsamen Demonstrationen von Politikern der Partei und Rechtsextremen.

Es gebe fließende Strukturen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Bundesspitze der Partei müsse sich rechtfertigen, weil sie so etwas zulasse, und auch die Konsequenzen tragen, wenn der Staat handele. Haseloff sagte mit Blick auf eine Überwachung der AfD, es gebe sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Landesverbänden. Eine Beobachtung der Partei müsse deshalb von den Verfassungsschutzorganen auf Bundes- und Länderebene gesondert entschieden werden.



In Köthen war in der Nacht zum Sonntag ein Deutscher nach einem Streit mit zwei Afghanen an Herzversagen gestorben. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Todesfalls hatten rechte Gruppen zu Kundgebungen aufgerufen. Dabei gab es auch rechtsextreme Sprechchöre.