Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, zieht eine positive Bilanz der Kundgebungen und Polizeieinsätze in Köthen.

Der Staat habe klare Kante gezeigt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Auch die Bürger in Köthen hätten klar gemacht, dass sie den Tod eines 22-Jährigen nicht von Rechten instrumentalisieren ließen. Sie hätten ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben gesetzt. Dafür sei er dankbar, betonte Haseloff. Er ergänzte, wegen der rechtsextremen Äußerungen auf einem sogenannten Trauermarsch am Sonntagabend gebe es Ermittlungen.



Auch gestern Abend hatte es in Köthen eine Demonstration gegeben. Mehrere Hundert Menschen folgten einem Aufruf der AfD. In der Kleinstadt war am Wochenende ein 22 Jahre alter Deutscher nach einem Streit mit zwei Afghanen an Herzversagen gestorben.