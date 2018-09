Nach dem Tod eines jungen Mannes in Köthen in Sachsen-Anhalt haben sich am Abend etwa 2.500 Demonstranten in dem Ort an einer Kundgebung beteiligt.

Diese Zahl nannte das Lagezentrum des Landesinnenministeriums. Auf der Veranstaltung sprachen mehrere rechtsradikale Redner. In Sprechchören wurde "Widerstand" gerufen sowie "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Zwei Journalisten berichten davon, tätlich angegriffen worden zu sein. Die Polizei sei zügig eingeschritten. Zuvor hatten sich in Köthen etwa 200 Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus versammelt.



Zwei tatverdächtige Afghanen befinden sich nach dem Tod eines 22-Jährigen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann an Herzversagen gestorben, das nicht im Zusammenhang mit erlittenen Verletzungen stehe. Der Deutsche war zuvor in einen Streit mit den Verdächtigen verwickelt.