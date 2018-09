In Köthen in Sachsen-Anhalt haben erneut rechtsgerichtete und fremdenfeindliche Gruppen demonstriert.

Nach Schätzungen der Polizei kamen am Abend rund 1.400 Menschen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum zusammen. Zu der Veranstaltung hatte unter anderem das ausländerfeindliche Pegida-Bündnis aufgerufen. Gleichzeitig gab es in der Stadt eine Gegendemonstration mit etwa 850 Teilnehmern. Die Polizei war mit mehr als 1.000 Beamten vor Ort, um die beiden Lager auseinander zu halten.



Hintergrund der Protestzüge ist der Tod eines 22-jährigen Deutschen vor einer Woche in Köthen. Er war nach einem Streit mit mehreren afghanischen Flüchtlingen an einem Herzinfarkt gestorben.



In Köln, Dortmund und Gelsenkirchen gab es Kundgebungen gegen Rechtsextremismus. Allein in Köln waren es rund 12.000 Teilnehmer.