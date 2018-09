In Köthen in Sachsen-Anhalt haben am Abend mehrere Hundert Menschen an einer weiteren Kundgebung teilgenommen.

Ein AfD-Politiker hatte die Veranstaltung als "Trauermarsch" angemeldet. Die Demonstranten legten einen Kranz nieder zum Gedenken an einen 22-jährigen Deutschen. Nach einer Stunde wurde die Kundgebung vom Versammlungsleiter aufgelöst. Die Polizei hatte sich auf einen Großeinsatz vorbereitet, nachdem gestern rund 2.500 Personen einem Aufruf rechter Gruppierungen gefolgt waren. Mehrere Redner sowie Demonstranten waren durch rechtsradikale Äußerungen und Sprechchöre aufgefallen. Zwei Journalisten wurden tätlich angegriffen.



Der 22-Jährige war am Wochenende mit zwei Afghanen in Konflikt geraten. Er starb der Obduktion zufolge an Herzversagen. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.