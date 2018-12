Knapp drei Monate nach den Demonstrationen von rechtsgerichteten Bündnissen, Rechtsextremen und Gegendemonstranten in Köthen ermittelt die Polizei in 70 Verfahren.

Wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte, geht es bei den Ermittlungen um Volksverhetzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung. In Köthen in Sachsen-Anhalt war es nach dem Tod eines Mannes zu den Demonstrationen gekommen. Der Mann hatte sich laut Ermittlungen schlichtend in einen Streit zwischen Afghanen eingeschaltet und war nach Schlägen gestorben. Bei einer Obduktion stellte sich heraus, dass der Mann schwer herzkrank war. Zwei Verdächtige wurden verhaftet und wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.