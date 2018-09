In Köthen in Sachsen-Anhalt will die Polizei mit einem Großaufgebot dafür sorgen, dass verschiedene für heute angekündigte Demonstrationen friedlich verlaufen.

Mehrere rechtsgerichtete Gruppierungen wollen am frühen Abend durch die Kleinstadt ziehen. Dazu aufgerufen hat unter anderem das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis. Bereits versammelt haben sich mehrere Hundert Gegendemonstranten. Auch sie haben einen Zug durch Köthen geplant.



Die Polizei ist mit mehr als 1000 Beamten vor Ort. An dem Einsatz sind Polizisten aus mehreren Bundesländern und der Bundespolizei beteiligt. Außerdem stehen Wasserwerfer und eine Reiterstaffel bereit.



Hintergrund der Protestzüge ist der Tod eines 22-jährigen Deutschen vor einer Woche. Er war nach einem Streit mit mehreren afghanischen Flüchtlingen an einem Herzinfarkt gestorben.